Ежемесячные расходы ADNOC на добычу нефти и газа могут превысить $1 млрд

Ежемесячные расходы энергетической госкомпании ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) на проекты в сфере ископаемого топлива в этом десятилетии могут превысить $1 млрд, установила международная неправительственная организация Global Witness.
По данным Global Witness, компания планирует потратить к 2030 году $100 млрд, или в среднем $1,14 млрд в месяц, на добычу нефти и газа. Расходы на низкоуглеродные решения за тот же период ожидаются на уровне примерно в семь раз ниже.
В 2030 году нефтегазовые расходы ADNOC прогнозируются на уровне $13,2 млрд - на 43% выше текущего.
При этом компания планирует потратить не менее $150 млрд на новую добычу, отмечает Global Witness без уточнения сроков для этой суммы.
К 2025 году госкомпания увеличит капитальные затраты на нефтегазовые проекты более чем вдвое, планируя нарастить добывающие мощности до 5 млн баррелей в сутки. В 2024 году капитальные и операционные затраты в совокупности вырастут на 6%, в 2025 году - на 42%, в 2026 году - на 16%, подсчитала неправительственная организация на основе данных Rystad Energy. В 2026 и 2027 годах нефтегазовые расходы ADNOC составят $16,1 млрд и $16 млрд соответственно.
ADNOC рассчитывает достичь углеродной нейтральности к 2045 году. При этом ее расходы на добычу нефти и газа в 2045 году составят $13,9 млрд, ожидает Global Witness. К 2050 году, как прогнозируется, компания инвестирует в нефть и газ $387 млрд.
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