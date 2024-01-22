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ТЭК 22.01.2024 16:48

ADNOC увеличит бюджет на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд

Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) увеличит инвестиции в проекты в сфере декарбонизации более чем на 50%.

Как говорится в сообщении компании, совет директоров одобрил увеличение бюджета на эти цели до $23 млрд.

Ранее ADNOC заявляла, что планирует потратить $15 млрд на проекты декарбонизации, технологии и низкоуглеродные решения до конца 2030 года.

Компания будет использовать "передовые технологии, для ускорения декарбонизации, развития ВИЭ-проектов и низкоуглеродных решений, которые поддержали бы движение отрасли к цели углеродной нейтральности к 2045 году", говорится в сообщении ADNOC.

ADNOC уже реализует проекты по улавливанию углекислого газа на своих предприятиях по переработке природного газа наряду с другими инициативами в сфере декарбонизации.

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Тэги: ОАЭ, ADNOC, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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