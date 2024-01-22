ADNOC увеличит бюджет на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд

Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) увеличит инвестиции в проекты в сфере декарбонизации более чем на 50%.
Как говорится в сообщении компании, совет директоров одобрил увеличение бюджета на эти цели до $23 млрд.
Ранее ADNOC заявляла, что планирует потратить $15 млрд на проекты декарбонизации, технологии и низкоуглеродные решения до конца 2030 года.
Компания будет использовать "передовые технологии, для ускорения декарбонизации, развития ВИЭ-проектов и низкоуглеродных решений, которые поддержали бы движение отрасли к цели углеродной нейтральности к 2045 году", говорится в сообщении ADNOC.
ADNOC уже реализует проекты по улавливанию углекислого газа на своих предприятиях по переработке природного газа наряду с другими инициативами в сфере декарбонизации.
Власти Азербайджана в 2023г направили из госбюджета около 5,6 млрд манатов на проекты в Карабахе и В.Зангезуре – Минфин
Азербайджан вошел в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Грузии в 2023г
На территории «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек
Алиев ознакомился с ходом работ по благоустройству в Аг шехер
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Иран напрямую вовлечен в атаки хуситов в Красном море
Палестинская национальная администрация согласилась получать собираемые для нее Израилем налоги без средств для Газы
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы