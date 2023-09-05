Unibank разместит облигации на 20 млн манатов

Азербайджанский Unibank планирует размещение облигаций на 20 млн манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию Бакинской фондовой биржи, 7 сентября облигации ОАО «Коммерческого банка Unibank» будут размещены на БФБ. Эмиссия разделена на 200 тыс. облигаций номиналом в 100 манатов за ценную бумагу. Срок обращения облигаций – 360 дней, купонная ставка – 11,5% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней). Андеррайтером размещения выступит инвестиционная компания Unicapital. Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Уставный капитал банка равен 138,2 млн манатов. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 87,032%). Х.Насирзаде

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