ГПС Азербайджана направит около 2 млн манатов на закупку зимней формы

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана привлекла ООО «Azeli Textil» для пошива утепленной зимней куртки и утепленных зимних брюк из камуфляжной ткани. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 1 млн 941,808 тыс. манатов. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».