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Дальнее зарубежье 05.09.2023 16:25

Все больше французов верят, что Марин Ле Пен может помочь в решении проблем страны

Во Франции растет число тех, кто считает, что лидер фракции ультраправого "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен может принести пользу стране, свидетельствуют результаты опроса Viavoice для издания "Либерасьон".

По его данным, 44% опрошенных французов заявили, что Ле Пен "может привнести полезные решения" для страны. Этот показатель на 8 процентных пунктов выше, чем в ноябре прошлого года.

Кроме того, 41% респондентов выразил мнение, что лидер фракции "Национальное объединение" в нижней палате парламента "близка к народу".

По мнению 42%, она имеет "авторитет для поста главы государства". Доля тех, кто придерживается такого мнения, выросла на 14 процентных пунктов.

Опрос проводился 18-21 августа. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛЕ/ПЕН, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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