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Дальнее зарубежье 05.09.2023 17:04

Король Таиланда привел к присяге нового премьер-министра и членов правительства

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин и члены нового правительства страны во вторник присягнули на верность королю Раме X, передает агентство Associated Press (AP).

Традиционная церемония приведения премьера и правительства к присяге прошла в королевском дворце в Бангкоке. Она состоялась спустя четыре месяца после всеобщих выборов, на которых победила партия "Движение вперед".

Однако, кандидата на пост премьер-министра от этой партии не поддержали члены сената, что помешало ему получить должность. В итоге парламент и палата представителей Таиланда утвердили кандидатуру Тхависина из партии "Для Таиланда".

Правительство уже заявило о намерении понизить цены на электроэнергию и плату за проезд в городских поездах, повысить минимальную зарплату и временно приостановить выплаты по долгам, которые не могут погасить фермеры. Ожидается, что новое правительство в ближайшее время представит план мер для реализации этих целей.

В 2014 году военные в Таиланде устроили переворот и свергли гражданское правительство. К власти пришел Национальный совет для мира и порядка (НСМП) - фактически военная хунта, которую возглавлял Прают Чан-Оча. В 2019 году НСМП впервые провел всеобщие выборы, по итогам которых премьером стал именно Чан-Оча. В сентябре 2022 года его отстранили от должности из-за неопределенности по поводу временных рамок его нахождения на этом посту, а в октябре того же года восстановили по решению Конституционного суда.

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Тэги: ТАИЛАНД, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРИСЯГА


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