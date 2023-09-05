Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0175 GBR   2.1465 TRY   0.0635

Цена на нефть

04.09 $/bbl +/- WTI 85.93 +0.38 Brent 89.00 +0.45

Дальнее зарубежье 05.09.2023 18:29

Экс-глава Каталонии Пучдемон потребовал амнистию в обмен на поддержку Санчеса на посту премьера Испании

Бывший глава испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон во вторник заявил, что готов поддержать премьера Испании Педро Санчеса на посту председателя правительства, если тот выполнит ряд условий, сообщают европейские СМИ.

Среди требований, выдвинутых Пучдемоном, - амнистия и прекращение судебных разбирательств в отношении лиц, связанных с референдумом о независимости Каталонии в 2017 году.

При этом, он не стал напрямую требовать от Санчеса разрешить проведение второго референдума о независимости Каталонии, но при этом призвал начать переговоры для достижения "исторического соглашения" о будущем Каталонии. "Самоопределение - это признание каталонской нации", - отметил он.

Испанские СМИ поясняют, что по итогам парламентских выборов в Испании в июле этого года партия Санчеса не смогла получить большинство, поэтому ему необходимо заручиться поддержкой других партий, чтобы остаться у власти.

Таким образом, Санчесу необходимы семь голосов партии "Вместе за Каталонию", основателем которой является сторонник независимости от Испании Пучдемон.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ТРЕБОВАНИЕ


Похожие новости


Премьер Испании считает, что арестованного экс-главу Каталонии Пучдемона надо привлечь к ответственности Премьер Испании обещает, что его партия никогда не позволит провести Каталонии референдум о независимости Бывший глава Каталонии Пучдемон призвал ЕС укрепить собственную демократию, прежде чем добиваться того же в Белоруссии Выступающий за независимость Каталонии Пучдемон прошел в Европарламент Число пострадавших в результате схода поезда в Каталонии превысило 40 человек Один человек погиб и 10 травмированы в результате схода поезда с рельсов в Каталонии Глава Каталонии выдвинул ультиматум Мадриду по голосованию о независимости Премьер Испании раскритиковал лидера Каталонии за поддержку акций протеста в регионе Протестующие в Каталонии блокируют магистрали, требуют новый референдум о независимости Король Испании Филипп VI с супругой и премьером Санчесом почтили память жертв совершенных год назад терактов в Каталонии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az