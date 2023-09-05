Экс-глава Каталонии Пучдемон потребовал амнистию в обмен на поддержку Санчеса на посту премьера Испании

Бывший глава испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон во вторник заявил, что готов поддержать премьера Испании Педро Санчеса на посту председателя правительства, если тот выполнит ряд условий, сообщают европейские СМИ.
Среди требований, выдвинутых Пучдемоном, - амнистия и прекращение судебных разбирательств в отношении лиц, связанных с референдумом о независимости Каталонии в 2017 году.
При этом, он не стал напрямую требовать от Санчеса разрешить проведение второго референдума о независимости Каталонии, но при этом призвал начать переговоры для достижения "исторического соглашения" о будущем Каталонии. "Самоопределение - это признание каталонской нации", - отметил он.
Испанские СМИ поясняют, что по итогам парламентских выборов в Испании в июле этого года партия Санчеса не смогла получить большинство, поэтому ему необходимо заручиться поддержкой других партий, чтобы остаться у власти.
Таким образом, Санчесу необходимы семь голосов партии "Вместе за Каталонию", основателем которой является сторонник независимости от Испании Пучдемон.
Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.
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