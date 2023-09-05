Москва выступает за использование Агдамской дороги для доставки грузов – МИД РФ

Россия выступает за использование Агдамской дороги (Агдам-Ханкенди) и Лачинской дороги (Лачин-Ханкенди) для доставки гуманитарных грузов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Призываем избегать ненужной политизации данного вопроса», - заявила Захарова на брифинге во вторник. По ее словам, Москва и Баку все вопросы, включая и проблемные, решают в двустороннем формате. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».