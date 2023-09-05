Медики в США опасаются новой волны COVID-19

Медицинские сотрудники в США обеспокоены ростом случаев заболевания коронавирусом COVID-19 и задаются вопросом о необходимости возвращения к масочному режиму, сообщают американские СМИ.

В семи округах в штате Техас и вдоль границы между штатами Миссисипи и Алабама зафиксированы высокие показатели госпитализации жителей с коронавирусом COVID-19. В Техасе и Кентукки уже три школы временно перешли на онлайн-обучение из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусом.

Медики напоминают, что заболевшие должны носить маски при любом контакте с людьми. Обязательное ношение масок на уровне учреждений могут ввести предприятия, медицинские центры, школы, институты, отмечают СМИ.

Так, в конце августа администрация колледжа Морриса Брауна в Атланте объявила запрет на проведение массовых собраний и ввела на две недели мандат на ношение масок в ответ на появление сообщений о заражении студентов коронавирусом.

Несколько больниц и медицинских центров в Нью-Йорке и Калифорнии также распорядились об обязательном ношении масок на своей территории.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что число госпитализаций с коронавирусом на прошлой неделе увеличилось на 19%. Также появились случаи заражения новыми вариантами вируса, в частности, субвариантом омикрона EG.5, или Eris, и несколькими штаммами субварианта омикрона XBB.

Ожидается, что к концу сентября в американских больницах появятся обновленные вакцины, которые помогут бороться с учащающимися случаями заболевания коронавирусом.

Ранее во вторник стало известно, что первая леди США Джилл Байден уже в третий раз сдала положительный тест на коронавирус COVID-19. Президент США Джо Байден сдал тест на COVID-19 сразу после супруги, однако результат оказался отрицательным. На этой неделе Байдена продолжат тестировать на заболевание в обычном режиме, а также будут следить за возможным появлением симптомов.

В августе о росте заражаемости коронавирусом сообщали также Великобритания и Германия.

По данным портала Worldometer, за весь период пандемии в США было выявлено около 107,9 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,17 млн смертей от заболевания.