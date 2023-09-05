Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0175 GBR   2.1465 TRY   0.0635

Цена на нефть

04.09 $/bbl +/- WTI 85.93 +0.38 Brent 89.00 +0.45

Бизнес и законодательство 05.09.2023 23:28

Индекс Rapaport для бриллиантов 1 карат упал в августе до минимума с момента пика пандемии

Индекс RapNet Diamond (RAPI) для бриллиантов в 1 карат в августе упал на 4,7%, достигнув самого низкого значения с момента пика пандемии COVID-19 в апреле 2020г, сообщает агентство Rapaport.

Индекс RAPI для бриллиантов 0,3 карат также упал на 4,7%, опустившись до минимума с апреля 2020 г.

С начала года бриллианты 1 карат подешевели на 15%.

Причинами падения являются сохраняющиеся экономические проблемы и увеличение доли синтетических бриллиантов на рынке. Также неопределенность на рынке связана с инициативой стран G7 по ужесточению правил раскрытия источников происхождения алмазов, нацеленной на сокращение российского экспорта, говорится в пресс-релизе.

Динамика для бриллиантов 0,5 карата еще более негативная - индекс снизился на 8,6%, что стало самым резким падением для RAPI с 2005 г.

Индекс для бриллиантов 3 карата снизился на 2,1%.

Камни более низких цветов и чистоты, которые не отслеживаются RAPI, подешевели еще значительнее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, БРИЛЛИАНТЫ, ЦЕНЫ, ИНДЕКС


Похожие новости


G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов Цены на бриллианты в июне выросли на 2,7% Синий бриллиант обновил мировой рекорд продаж в Женеве Продажа крупнейшего в мире голубого бриллианта позволила Christie`s вернуть лидерство

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az