Индекс Rapaport для бриллиантов 1 карат упал в августе до минимума с момента пика пандемии

Индекс RapNet Diamond (RAPI) для бриллиантов в 1 карат в августе упал на 4,7%, достигнув самого низкого значения с момента пика пандемии COVID-19 в апреле 2020г, сообщает агентство Rapaport.
Индекс RAPI для бриллиантов 0,3 карат также упал на 4,7%, опустившись до минимума с апреля 2020 г.
С начала года бриллианты 1 карат подешевели на 15%.
Причинами падения являются сохраняющиеся экономические проблемы и увеличение доли синтетических бриллиантов на рынке. Также неопределенность на рынке связана с инициативой стран G7 по ужесточению правил раскрытия источников происхождения алмазов, нацеленной на сокращение российского экспорта, говорится в пресс-релизе.
Динамика для бриллиантов 0,5 карата еще более негативная - индекс снизился на 8,6%, что стало самым резким падением для RAPI с 2005 г.
Индекс для бриллиантов 3 карата снизился на 2,1%.
Камни более низких цветов и чистоты, которые не отслеживаются RAPI, подешевели еще значительнее.
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