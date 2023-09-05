Нигерия создаст госкомпанию в сфере добычи твердых полезных ископаемых

Правительство Нигерии планирует учредить госкомпанию в сфере добычи твердых полезных ископаемых, которая будет управлять запасами минеральных ресурсов страны, включая золото, сообщает MarketWatch.
Компания будет основана с целью создания совместных предприятий с горнодобывающими транснациональными корпорациями в рамках плана по привлечению иностранных инвестиций и наращиванию доли добычи твердых полезных ископаемых в экономике страны.
План также включает меры по борьбе с нелегальной добычей, в том числе учреждение профильных структур для охраны месторождений, и комплексный пересмотр всех лицензий на пользование недрами.
Кроме того, будут созданы шесть центров по переработке минерального сырья, специализирующихся на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в заявлении министра Нигерии по вопросам использования твердых полезных ископаемых Деле Алаке.
Реализация плана, как ожидается, позволит снизить зависимость страны от нефтегазового сектора.
Нигерия располагает значительными запасами твердых полезных ископаемых, таких как золото, железная и медная руды, литий и уголь.
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