Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА

Министерство национальной обороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных беспилотников, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"5 сентября во время 31-й Международной выставки оборонной промышленности в Кельце министр национальной обороны Мариуш Блащак в присутствии президента Республики Польша Анджея Дуды утвердил рамочное соглашение на поставку малых беспилотных авиационных систем FlyEye", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заключенное между Агентством вооружения и предприятием-изготовителем WB Electronics S.A. "соглашение, действующее до конца 2035 года, предполагает приобретение в рамках последующих исполнительных контрактов около 1,7 тыс. беспилотных летательных аппаратов новейших версий".
Контракты включают в себя пакеты материально-технического обеспечения и обучения операторов БПЛА.
Мини-БПЛА FlyEye предназначены для ведения разведки изображения с воздуха с помощью оптико-электронных систем, оснащенных камерами, которые обеспечивают запись изображения как при дневном освещении, так и с использованием тепловидения.
В Минобороны Польши отметили, что оборудование уже "успешно прошло испытания в Войске Польском, где выполняет задачи как Оперативных сил, так и Сил территориальной обороны, а также во время боевых действий на Украине".
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