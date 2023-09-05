Анкара и Афины вступили в эпоху более дружественных отношений - глава турецкого МИД

Отношения Турции и Греции перешли в более конструктивную стадию, страны могут решать разногласия путем диалога, заявил во вторник глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"Мы вошли в новую и позитивную эру (...). Открытые каналы для диалога и контакты на высоком уровне - хорошая тенденция. Это мы подтверждаем. Мы также верим, что разногласия можно урегулировать через диалог", - приводит "Хюрриет" слова Фидана с совместной с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом пресс-конференции.

Фидан и Герапетритис обсудили в Анкаре план развития двусторонних отношений, проблему Кипра, попытки Турции стать членом ЕС, незаконную миграцию, наращивание экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере транспорта, технологий, защиты окружающей среды, борьбы с последствиями стихийных бедствий. Также речь шла о турецкой диаспоре примерно в 150 тыс. человек, проживающей в области Западная Фракия на северо-востоке Греции.

По словам Фидана, на переговорах стороны высказали стремление сотрудничать в борьбе с организацией исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, Рабочей партией Курдистана, Революционной народно-освободительной партией-фронтом, действующей в Турции.

По информации издания "Сабах", Герапетритис в свою очередь подтвердил, что премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны встретиться "на полях" Генассамблеи ООН 18 сентября в Нью-Йорке. Также страны, как ожидается, до 2024 года проведут в Салониках заседание совета по сотрудничеству - первое за семь лет.

Фидан добавил, что в октябре в Греции запланирована встреча заместителей министров иностранных дел двух стран.

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведке, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также по проблеме использования регионального воздушного пространства, энергетике, миграции.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. В то время как Греция реализует масштабную программу модернизации вооруженных сил, Турция настаивает, что ее несправедливо лишают доступа к минеральным ресурсам Средиземноморья, и отрицает обвинения, что она в 2020 году помогала нелегалам скапливаться на своей границе с Грецией.

В июле Эрдоган и Мицотакис провели встречу во время саммита НАТО в Вильнюсе, что наблюдатели расценили как важный положительный момент в развитии связей Анкары и Афин.