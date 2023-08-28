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Дальнее зарубежье 28.08.2023 09:05

Глава МИД Греции в начале сентября посетит Турцию

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в начале сентября отправится с рабочей поездкой в Турцию, где встретится с главой МИД этой страны Хаканом Фиданом, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

По данным агентства, которое ссылается на заявление МИД Турции, встреча состоится 5 сентября. Ожидается, что Фидан и Герапетритис обсудят региональные и двусторонние проблемы.

В прошлом месяце Герапетритис заявлял, что Афины готовы к переговорам с Анкарой об урегулировании спора по морской границе.

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведке, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также по проблеме использования регионального воздушного пространства, энергетике, миграции.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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