Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0175 GBR   2.1465 TRY   0.0635

Цена на нефть

04.09 $/bbl +/- WTI 85.93 +0.38 Brent 89.00 +0.45

Дальнее зарубежье 05.09.2023 21:50

Дидье Рейндерс может стать еврокомиссаром по вопросам конкуренции

Европейская комиссия может назначить бельгийца Дидье Рейндерса еврокомиссаром по вопросам конкуренции, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника.

В настоящее время этот важный пост занимает Маргрете Вестагер, однако она планирует уйти с должности, чтобы возглавить Европейский инвестиционный банк.

Официальное объявление о назначении может быть сделано уже во вторник, говорят источники.

Рейндерс и Вестагер входят в группу "Обновляя Европу" - объединение центристов-либералов в Европарламенте. Членом группы также является президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить города Элефсис, Тимишоара и Веспрем Глава Еврокомиссии призывает власти стран ЕС не переусердствовать с введением чрезвычайных мер из-за коронавируса Фон дер Ляйен призывает страны Европы к консолидации в рамках ЕС Еврокомиссия начала расследование в отношении оказания господдержки Alitalia Доля женщин в менеджменте Еврокомиссии достигла 36%, движется к целевым 40% Google меняет правила своего бизнеса в Европе под давлением Еврокомиссии Европа никогда не станет единым государством - Юнкер Еврокомиссар по рынку и услугам Барнье готовится к борьбе за пост председателя ЕК Экс-премьер Бельгии Верхофстадт намерен побороться за пост главы Еврокомиссии Баррозу призывает европейские страны продолжать сокращать долги и проводить реформы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az