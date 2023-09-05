Дидье Рейндерс может стать еврокомиссаром по вопросам конкуренции

Европейская комиссия может назначить бельгийца Дидье Рейндерса еврокомиссаром по вопросам конкуренции, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника.

В настоящее время этот важный пост занимает Маргрете Вестагер, однако она планирует уйти с должности, чтобы возглавить Европейский инвестиционный банк.

Официальное объявление о назначении может быть сделано уже во вторник, говорят источники.

Рейндерс и Вестагер входят в группу "Обновляя Европу" - объединение центристов-либералов в Европарламенте. Членом группы также является президент Франции Эмманюэль Макрон.