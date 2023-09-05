Дидье Рейндерс может стать еврокомиссаром по вопросам конкуренции

Европейская комиссия может назначить бельгийца Дидье Рейндерса еврокомиссаром по вопросам конкуренции, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника.
В настоящее время этот важный пост занимает Маргрете Вестагер, однако она планирует уйти с должности, чтобы возглавить Европейский инвестиционный банк.
Официальное объявление о назначении может быть сделано уже во вторник, говорят источники.
Рейндерс и Вестагер входят в группу "Обновляя Европу" - объединение центристов-либералов в Европарламенте. Членом группы также является президент Франции Эмманюэль Макрон.
Байрамов отметил важность использования потенциала для развития сотрудничества между Баку и Загребом в энергетике, транспорте и туризме
Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения
Индекс Rapaport для бриллиантов 1 карат упал в августе до минимума с момента пика пандемии
Минфин исходит из того, что готовящаяся оферта ЛУКОЙЛа не повлияет на валютный рынок РФ
Акции «Манчестер Юнайдет» падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба
В Индии могут провести голосование о смене названия страны на Бхарат
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС