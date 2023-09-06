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Финансы 06.09.2023 10:53

АИК определилась со страховщиком сотрудников по ДМС

Страховая компания «A QROUP» застраховала сотрудников ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, A QROUP признана победителем соответствующего опроса котировок, проведенного со стороны АИК.

С ней заключен контракт, в рамках которого A QROUP за оказание страховых услуг получит 22,88 тыс. манатов.

Согласно договору услуги ДМС для сотрудников АИК будут предоставляться с 4 сентября 2023 года по 3 сентября 2024 года.

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 224 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли. Инвестиционный портфель компании на конец 2022 года превышает 240 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: АИК, СОТРУДНИКИ, ДМС


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