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Бизнес и законодательство 06.09.2023 10:56

Азербайджан инвестировал $670 тыс. в израильский стартап

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) вложила в израильский стартап-проект $670 тыс., сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», АИК и израильская компания «OurCrowd» 29 июля 2022 года подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривает инвестиции со стороны «OurCrowd» в проекты стартап.

«АИК в рамках сотрудничества с израильским фондом OurCrowd инвестировала $670 тыс. в израильский стартап-проект «C2A Security», который специализируется на разработке платформы кибербезопасности, предоставляющей надежные решения безопасности для защиты внутренних систем в электромобилях от кибератак», - написал Джаббаров на своей странице в facebook.

OurCrowd — это глобальная онлайн-платформа для венчурных инвестиций, которая позволяет учреждениям и отдельным аккредитованным инвесторам инвестировать и участвовать в новых технологических компаниях на ранней стадии.

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 224 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли. Инвестиционный портфель компании на конец 2022 года превышает 240 млн манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, СТАРТАП, ИНВЕСТИЦИИ

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