Крупные промпредприятия Казахстана законодательно обяжут перерабатывать сырье внутри страны

Крупные казахстанские промышленные предприятия обяжут на законодательном уровне поэтапно перерабатывать сырье и концентрат внутри страны, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

В среду правительство Казахстана в обновленном составе рассмотрело на заседании проект общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства "Экономический курс справедливого Казахстана".

"В сфере обрабатывающей промышленности на законодательном уровне будут закреплены обязательства крупных предприятий по поэтапной переработке сырья, концентрата и первичного металла внутри страны. При этом меры господдержки будут получать исключительно производители продукции средних и высоких переделов", - говорится в докладе главы Миннацэкономики, текст которого приводит пресс-служба правительства.

Для того, чтобы обеспечить в достаточных объемах сырьем казахстанских переработчиков, механизм заключения соглашений с добывающими предприятиями будет переведен в обязательный характер.

"При этом сохранится механизм по особому конкурентному ценообразованию, то есть ниже экспортной цены", - отмечается в докладе.

Повышение доли местной продукции и услуг в регулируемых закупках будет обеспечено за счет внедрения законодательных обязательств.

"В частности, предполагается принятие крупными заказчиками программ развития местного содержания, которые предусматривают заключение офтейк-контрактов, долгосрочных договоров, а также меры по созданию пояса МСБ (малый и средний бизнес - ИФ) вокруг собственных предприятий", - говорится в сообщении.