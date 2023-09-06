Крупные промпредприятия Казахстана законодательно обяжут перерабатывать сырье внутри страны

Крупные казахстанские промышленные предприятия обяжут на законодательном уровне поэтапно перерабатывать сырье и концентрат внутри страны, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.
В среду правительство Казахстана в обновленном составе рассмотрело на заседании проект общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства "Экономический курс справедливого Казахстана".
"В сфере обрабатывающей промышленности на законодательном уровне будут закреплены обязательства крупных предприятий по поэтапной переработке сырья, концентрата и первичного металла внутри страны. При этом меры господдержки будут получать исключительно производители продукции средних и высоких переделов", - говорится в докладе главы Миннацэкономики, текст которого приводит пресс-служба правительства.
Для того, чтобы обеспечить в достаточных объемах сырьем казахстанских переработчиков, механизм заключения соглашений с добывающими предприятиями будет переведен в обязательный характер.
"При этом сохранится механизм по особому конкурентному ценообразованию, то есть ниже экспортной цены", - отмечается в докладе.
Повышение доли местной продукции и услуг в регулируемых закупках будет обеспечено за счет внедрения законодательных обязательств.
"В частности, предполагается принятие крупными заказчиками программ развития местного содержания, которые предусматривают заключение офтейк-контрактов, долгосрочных договоров, а также меры по созданию пояса МСБ (малый и средний бизнес - ИФ) вокруг собственных предприятий", - говорится в сообщении.
Порядка 70% текста мирного договора устраивает и Баку, и Ереван – Гаджиев
Гасанов и генерал Оручоглу обсудили расширение ВТС между Баку и Анкарой
В Азербайджане в конце ноября пройдет международная конференция по борьбе с минной угрозой
Акции «Манчестер Юнайдет» падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба
В Индии могут провести голосование о смене названия страны на Бхарат
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache
ООН сократит объем помощи Афганистану из-за недостатка средств
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Kapital Bank открыл Центр для малого и среднего бизнеса «Белый город»
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС