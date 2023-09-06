Азербайджан рассчитывает на импорт из РФ свыше 230 тыс. т удобрений в год

Азербайджан заинтересован в импорте из РФ удобрений в объеме 232 тыс. тонн в год, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.
«Мы заинтересованы в импорте из РФ порядка 232 тыс. тонн удобрений в год. В том числе 120 тыс. т нитрата аммония, 60 тыс. т аммофоса, 45 тыс. т нитроаммофоски. Российская сторона со своей стороны заявила о готовности поставлять такие объемы в Азербайджан», - подчеркнул источник.
По данным статистики, импорт минеральных удобрений в Азербайджан в 2022 году составил 103 тыс. 315 тонн (спад на 20,5% от показателя 2021 года) на сумму $85 млн 620,4 тыс. (рост на 94,2%).
В первом полугодии 2023 года импорт минеральных удобрений в Азербайджан составил 54,842 тыс. тонн (рост на 45,2%) на сумму $34 млн 885,2 тыс. (рост на 13,5%).
Р.Ахмедов
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