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Спрос на ипотеку в США упал до минимума за 27 лет, несмотря на снижение ставок - MBA

Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 1 сентября, снизился на 10 базисных пунктов по сравнению с предыдущей неделей, однако спрос на ипотеку упал до минимума за 27 лет, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 7,21%. Неделей ранее показатель достигал рекордных за 23 года 7,31%.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 2,9%, достигнув самого низкого значения с декабря 1996 года. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки упал на 4,7%.

"Потенциальные покупатели воздерживаются от сделок из-за малого числа предложений и повышенных ставок по ипотеке", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.

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Тэги: США, ИПОТЕКА, СПРОС, СТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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