Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8252 RUR   0.0173 GBR   2.1378 TRY   0.0634

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 86.69 +0.76 Brent 90.04 +1.04

Бизнес и законодательство 06.09.2023 16:07

Кабмин Азербайджана утвердил список основных средств, освобождаемых от НДС при импорте

Кабинет министров Азербайджана утвердил список основных средств, импорт которых в страну освобождается от НДС.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно решению кабмина, в список включены 76 наименований основных средств.

Согласно постановлению правительства, данные льготы действуют с 1 января 2023 года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, НДС, ЛЬГОТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az