Кабмин Азербайджана утвердил список основных средств, освобождаемых от НДС при импорте

Кабинет министров Азербайджана утвердил список основных средств, импорт которых в страну освобождается от НДС.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно решению кабмина, в список включены 76 наименований основных средств.
Согласно постановлению правительства, данные льготы действуют с 1 января 2023 года.
Р.Ахмедов
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