Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе

Китайские власти запретили сотрудникам центральных госучреждений использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе, а также проносить их в офис, сообщает The Wall Street Journal.
Данный запрет может оказать негативное влияние на продажи Apple в стране, на долю которой приходится около 19% совокупной выручки техногиганта.
Новые меры стали очередным шагом Китая по сокращению зависимости от иностранных технологий и повышению уровня национальной кибербезопасности.
Ранее власти потребовали от ряда зарубежных компаний хранить собираемые данные исключительно на территории страны, что вынудило таких производителей, как Apple Inc. и Tesla, построить дата-центры в Китае.
Кроме того, в 2021 году правительство КНР запретило военным и другим работникам ключевых госведомств пользоваться автомобилями Tesla на фоне опасений из-за потенциальных утечек чувствительной информации.
Китай предпринимает активные усилия по замене иностранных устройств и программного обеспечения отечественными аналогами начиная с 2013 года, когда экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил о том, что американские спецслужбы имеют доступ к базам данных различных государственных и частных структур КНР.
В свою очередь США в январе перестали выдавать местным компаниям лицензии на экспорт технологий по заказу китайской Huawei, а в конце минувшего года Сенат проголосовал за введение запрета на использование чиновниками приложения TikTok, принадлежащего компании из КНР ByteDance.
Вашингтон продолжит оказывать поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном - Блинкен
Алиев и Блинкен обсудили открытие дороги Агдам-Ханкенди
Баку и Загреб обсудили возможности сотрудничества в энергетике
КазМунайГаз ожидает увеличения флота его СП с AD Ports Group до 10 танкеров
Brent подешевела до $89,6 за баррель
Enbridge создаст крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу за счет сделки на $14 млрд
Счетпалата Азербайджана выявила в Нахчыванском госуниверситете ряд нарушений, документы отправлены в Генпрокуратуру
Наводнение не затронуло популярный у туристов исторический центр Стамбула
Маск в месяц покупки Twitter привлек заем SpaceX на $1 млрд - WSJ
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar!
Kapital Bank открыл Центр для малого и среднего бизнеса «Белый город»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС