Глава швейцарского финрегулятора FINMA уходит в отставку из-за «постоянного стресса»

Руководитель швейцарской Службы по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) Урбан Ангерн покинет свой пост в конце сентября из-за проблем со здоровьем, говорится в сообщении регулятора.

Ангерн возглавил FINMA менее двух лет назад. Он сыграл ключевую роль в организации слияния двух крупнейших банков Швейцарии - Credit Suisse и UBS.

В качестве причины своего ухода 58-летний Ангерн указал "высокий и постоянный уровень стресса", который сказался на его здоровье.

Временным главой FINMA станет Биргит Рутисхаузер, которая является заместителем Ангерна.