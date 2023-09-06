Глава швейцарского финрегулятора FINMA уходит в отставку из-за «постоянного стресса»

Руководитель швейцарской Службы по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) Урбан Ангерн покинет свой пост в конце сентября из-за проблем со здоровьем, говорится в сообщении регулятора.
Ангерн возглавил FINMA менее двух лет назад. Он сыграл ключевую роль в организации слияния двух крупнейших банков Швейцарии - Credit Suisse и UBS.
В качестве причины своего ухода 58-летний Ангерн указал "высокий и постоянный уровень стресса", который сказался на его здоровье.
Временным главой FINMA станет Биргит Рутисхаузер, которая является заместителем Ангерна.
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