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Финансы 06.09.2023 18:02

Глава швейцарского финрегулятора FINMA уходит в отставку из-за «постоянного стресса»

Руководитель швейцарской Службы по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) Урбан Ангерн покинет свой пост в конце сентября из-за проблем со здоровьем, говорится в сообщении регулятора.

Ангерн возглавил FINMA менее двух лет назад. Он сыграл ключевую роль в организации слияния двух крупнейших банков Швейцарии - Credit Suisse и UBS.

В качестве причины своего ухода 58-летний Ангерн указал "высокий и постоянный уровень стресса", который сказался на его здоровье.

Временным главой FINMA станет Биргит Рутисхаузер, которая является заместителем Ангерна.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ФИНАНСЫ, РЕГУЛЯТОР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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