Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 5%

Банк Канады в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, что является максимумом с 2001 года.
Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, по данным Trading Economcis.
При этом руководство ЦБ отметило, что дальнейшие решения об изменении ставки будут приниматься на основе поступающих экономических данных.
Банк Канады решил не менять ставку на фоне заметного ухудшения состояния канадской экономики. Во втором квартале ВВП страны снизился на 0,2% в годовом выражении. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали подъем на 1,2%. При этом сам ЦБ ожидал еще более значительного роста - на 1,5%.
Кроме того, согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП увеличился на 2,6%, а не на 3,1%, как было объявлено ранее.
Тем не менее, Банк Канады отметил, что дальнейшее повышение ставок все еще может произойти, если инфляционные ожидания останутся выше целевого показателя в 2%.
Канадский ЦБ поднимал стоимость заимствований 10 раз с марта 2022 года, в совокупности на 4,75 процентного пункта. В том числе он повышал ставку два заседания подряд - в июне и в июле этого года - каждый раз на 0,25 п.п.
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