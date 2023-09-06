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Дальнее зарубежье 06.09.2023 23:10

Оппозиционные партии Финляндии собираются выразить вотум недоверия правительству

В Финляндии парламентские фракции Социал-демократической партии, "Зеленых" и "Союза Левых сил" намерены выразить недоверие кабмину в связи с подготовленным правительством докладом о мерах по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Недоверие оппозиционные партии намерены выразить также министрам от национал-радикальной партии "Истинные финны" Рийкке Пурре и Вилле Ридману, допускавшим расистскую риторику.

Как заявил в ходе обсуждения в парламенте положений доклада премьер-министр Петтери Орпо, "меры, изложенные в докладе, посылают четкий сигнал о приверженности правительства работе по борьбе с расизмом".

В обнародованном 31 августа документе правительство, в частности, заявило о намерении ввести уголовную ответственность за отрицание Холокоста, изучает возможности для криминализации использования символов нацизма и коммунизма в целях продвижения данных идеологий.

Однако оппозиция считает, что доклад страдает отсутствием конкретики, не учитывает интересы всех слоев общества, в том числе иммигрантов.

Председатель "Союза левых сил" Ли Андерссон призвала правительство отменить некоторые пункты своей программы.

"Вы ужесточаете условия получения гражданства и вида на жительство. Будет действовать правило трех месяцев, по истечении которого безработный иностранный работник должен покинуть страну, если он или она не смогут найти новую работу. Вы увеличиваете плату за обучение и дифференцируете социальное обеспечение для иммигрантов".

Голосование о доверии правительству пройдет в пятницу.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕДОВЕРИЕ


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