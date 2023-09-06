Канада в октябре откроет посольство в Армении

Канада в октябре откроет посольство в Ереване.

Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян, принимая посла Канады в Армении (резиденция в Москве) Эллисон Мари Леклер, завершающую свою миссию в республике.

Хачатурян и Леклер обсудили двусторонние отношения и процессы в регионе.

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