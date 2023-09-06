США направят еще $1 млрд на помощь Украине - Блинкен

Вашингтон выделяет еще $1 млрд на помощь Украине, в том числе $665 млн на её военную сферу и на обеспечение безопасности, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о новой помощи Украине - более $1 млрд. Сюда входит $665,5 млн для военных нужд и для обеспечения безопасности гражданских лиц", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Таким образом, напомнил Блинкен, с февраля 2022 года США оказали помощи Киеву в области безопасности на сумму свыше $43 млрд.