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Дальнее зарубежье 06.09.2023 23:04

США направят еще $1 млрд на помощь Украине - Блинкен

Вашингтон выделяет еще $1 млрд на помощь Украине, в том числе $665 млн на её военную сферу и на обеспечение безопасности, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о новой помощи Украине - более $1 млрд. Сюда входит $665,5 млн для военных нужд и для обеспечения безопасности гражданских лиц", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Таким образом, напомнил Блинкен, с февраля 2022 года США оказали помощи Киеву в области безопасности на сумму свыше $43 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ОБОРОНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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