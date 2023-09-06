Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией не отразится на планах США снижать цены на топливо - Белый дом

Продление Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи нефти не повлияет на стремление США еще больше снизить цены на бензин, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это не влияет на наши усилия. (...) Президент уже говорил, что в центре его экономической политики стоит задача снизить цены на бензин для американцев. (...) В период с прошлого лета по лето этого года мы снизили цены на $1,2", - заявила она на брифинге в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Она добавила, что администрация президента Джо Байдена продолжит прилагать усилия для дальнейшего снижения цен, ориентируясь на потребности рядовых американцев.

Накануне государственное агентство Саудовской Аравии сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны, что Эр-Рияд продлит сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.

Из-за этого нефть эталонных марок подорожала до максимумов с ноября прошлого года, что может привести к росту цен на топливо в мире.