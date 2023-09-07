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Наука и образование 07.09.2023 09:20

Японская ракета вывела на орбиту рентгеновский телескопом и лунный посадочный модуль

Ракета-носитель H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в четверг успешно вывела на орбиту рентгеновскую обсерваторию XRISM и первый японский лунный посадочный модуль SLIM, сообщило Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA).

Запуск был осуществлен с японского космического центра Танэгасима в 08:42 по токийскому времени (в 03:42).

Орбитальный рентгеновский телескоп XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), созданный NASA и JAXA при участии Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA), предназначен для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии. Миссия поможет астрофизикам получить новые данные о развитии крупнейших структур во Вселенной, распределении материи в космосе и формировании галактик. Телескопу, в частности, предстоит изучать окрестности черных дыр и гигантские галактические скопления.

Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), разработанный MHI совместно с JAXA, должен будет отработать технологию высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности естественного спутника Земли. Во время спуска он будет изучать кратеры и рельеф Луны. В рамках миссии SLIM планируется получить данные о количестве химических элементов в реголите. Выход модуля на орбиту Луны предполагается через 3-4 месяца, посадка на поверхность естественного спутника Земли ожидается через 4-6 месяцев.

В случае успеха миссии SLIM Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТЕЛЕСКОП, МОДУЛЬ, ОРБИТА

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