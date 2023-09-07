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Карабах 07.09.2023 10:34

Юнус: Азербайджану осталось решить лишь один вопрос, чтобы закрыть тему армянского сепаратизма в Карабахе

Политолог Рамис Юнус, проживающий в США, сообщил, что попытки Армении и ее лоббистов в Конгрессе США поднять шумиху вокруг надуманного «гуманитарного кризиса» в Карабахе полностью проваливаются.

«Попытки Армении и её лоббистов в Конгрессе США поднять шумиху вокруг надуманного "гуманитарного кризиса" в Карабахе полностью проваливаются. Госдепартамент демонстративно проигнорировал сегодня слушания в Конгрессе США, не желая тем самым торпедировать и без того сложные переговоры между Азербайджаном и Арменией, которые как известно инициировал и патронирует лично Госсекретарь США», - написал Юнус на своей странице в соцсети Facedbook.

Он отметил, что аналогичную позицию со стороны официального Вашингтона «мы увидели и на недавнем заседании СБ ООН (16 августа – ИФ)», которое проходило под председательством США.

«К сожалению, как в Армении, так и среди их лоббистов в США и в Европе, никак не могут понять и принять того факта, что после Второй Карабахской войны полностью поменялся статус-кво конфликта между Азербайджаном и Арменией и сегодня позиция официального Баку с каждым днем только усиливается, так как к международному праву, которое итак всегда признавало Карабах частью Азербайджана, добавились такие мощные аргументы - как победа в войне, наличие сильной азербайджанской армии по стандартам НАТО, надежные союзники, такие как Турция, Пакистан и Израиль, а также политическая конъюнктура, которую усилила агрессия России против Украины», - подчеркнул он.

Юнус считает, что «давить на Азербайджан такими методами бесполезно». «И чем раньше это поймут, как сами армяне, так и их лоббисты в США и в Европе, тем скорее наступит мир между Азербайджаном и Арменией и в целом в регионе Южного Кавказа, в чём заинтересованы и Вашингтон и Брюссель», - отметил он.

Политолог добавил, что тема многолетнего армянского сепаратизма в Карабахе медленно, но верно приближается к финишной прямой. «Азербайджану осталось решить только один вопрос - разоружение незаконных вооруженных формирований Армении на территории Карабаха. Или они покинут территорию Карабаха мирно или же очень скоро Азербайджан, согласно международному праву и 4 резолюциям СБ ООН начнет против них антитеррористическую операцию. Как говорил Аристотель: "Тertium non datur", т.е. "третьего не дано", - подчеркнул Юнус.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЮНУС, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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