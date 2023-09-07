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Инфраструктура и тендеры 07.09.2023 10:57

АИКГФ проведет опрос с целью определения потребностей населения в жилье

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отбирает компанию для проведения опроса для оценки уровня обеспеченности и потребностей населения в жилых помещениях, определения способов улучшения условий проживания.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Предложения от страховых компаний принимаются до 18:00 4 октября. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится в 10:00 5 октября.

Стоимость участия в тендере - 100 манатов.

Телефон для справок: (012) 441-24-23 (195); Контактное лицо: Ульви Халилов; email: ulvi.khalilov@mcgf.gov.az.

Срок выполнения опроса и подготовки отчета по его итогам – 3 месяца.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде

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Тэги: АИКГФ, ОПРОС, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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