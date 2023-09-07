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07.09.2023 12:23

Не пропустите осеннее предложение от Yelo Bank

Эта осень будет совсем другой, ведь Yelo Bank предлагает прекрасную возможность завершить отложенные планы! Банк предлагает осенний кредит на отличных условиях, чтобы воплотить в жизнь ваши желания и выполнить дела, которые вы откладывали на потом. Так, вы можете получить кредит наличными на сумму до 50 000 манатов минимум под 11,7% в год. При сумме кредита до 12-кратного размера заработной платы, поручитель не требуется. При этом погашать кредит можно небольшими суммами с возможностью платы до 59 месяцев.

Для заказа кредита вы можете обратиться в любой филиал Yelo или сделать заказ через онлайн-каналы (приложение Yelo, сайт yelo.az, официальные аккаунты Банка в социальных сетях) и также позвонить по номеру 981. Если у вас есть карта Yelo Bank, кредит будет перенесен непосредственно в вашу карту после онлайн-заказа. Если вы новый клиент, кредит будет доставлен к вам бесплатно с помощью карты.

Поторопись воспользоваться предложением, чтобы воплотить свои мечты в реальность этой осенью, время ограничено! Онлайн заказ кредита: https://bit.ly/krdpyz

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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