Военные Габона освободили низложенного президента Бонго Ондимбу

Пришедшие к власти в Габоне военные освободили смещенного президента страны Али Бонго Ондимбу из-под домашнего ареста, сообщает в четверг "Аль-Джазира".
"Учитывая его состояние здоровья, бывшему президенту Республики Али Бонго Ондимбе разрешили свободно передвигаться", - приводит издание слова представителя военных Габона.
Он также добавил, что при желании Бонго Ондимба может обратиться за медицинской помощью за границу.
В понедельник генерал Брис Олиги Нгема официально стал президентом Габона на время переходного периода. Генерал пообещал провести "свободные и прозрачные выборы" в конце переходного периода и амнистировать политических заключенных.
Группа военных в Габоне под командованием генерала Олиги Нгемы 30 августа объявила о низложении президента Бонго Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок.
Путчисты заявили, что свергнутый президент находится под домашним арестом, а его сын взят под стражу. Военные обвиняют их в коррупции, измене, хищениях и других преступлениях.
Через несколько часов после заключения Бонго Ондимбы под домашний арест в сети появилось видео, в котором он призвал своих сторонников "поднять шум" и рассказать миру о происходящем в Габоне.
Захватившие власть военные призвали население страны к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.
Заявление военных прозвучало вскоре после объявления результатов президентских выборов, которые прошли в Габоне 26 августа. Согласно этим данным, Али Бонго Ондимба заручился поддержкой 67,24% избирателей. Организаторы переворота объявили, что итоги выборов недействительны, все институты власти распускаются.
Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.
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