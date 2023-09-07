Orlen намерена к декабрю войти в норвежский проект хранения CO2 под дном Баренцева моря

PGNiG UpstreamНорвегия (PUN, подконтрольна польской Orlen) намерена к началу декабря 2023 года войти в проект компании Horisont Energi и стать оператором хранилища СО2 под дном Баренцева моря. Стороны подписали соответствующее соглашение о намерениях, сообщает норвежская компания.
Лицензия на разведку подводного участка в 100 км от побережья Финнмарка получена в июне 2022 года, сейчас полностью контролируется Horisont Energi. Проект носит название Polaris. Компания уже подтвердила возможность безопасной закачки СО2 и рассчитывает построить хранилище емкостью 100 млн тонн углекислого газа, что позволит осуществлять операции по захоронению в течение 12-25 лет.
PGNiG UpstreamНорвегия, претендующая на долю до 50%, уже провела технико-экономический анализ проекта Polaris и готовится начать due diligence. График предполагаемых инвестиций предполагает выбор концепции разработки в 2024 году и начало закачки на рубеже 2028 и 2029 годов.
Отмечается, что Horisont Energi намерена построить на севере Норвегии завод по производству чистого аммиака (название проекта - Barents Blue), который и будет обеспечивать бОльшую часть СО2 для захоронения на проекте Polaris. Оставшаяся часть емкости хранилища будет предоставлена для захоронения СО2 других предприятий Европы, преимущественно норвежских.
Стратегия группы Orlen предусматривает, что к 2030 году концерн сможет хранить или утилизировать 3 млн тонн углекислого газа в год. Этот потенциал будет использоваться для сокращения собственных выбросов и предоставления услуг по управлению выбросами углерода третьим сторонам.
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