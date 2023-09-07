Азербайджан передал Армении троих футболистов, арестованных на 10 дней

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об освобождении и передаче Армении троих армянских футболистов, задержанных на погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачин" и арестованных на 10 суток.

“Сотрудники Генпрокуратуры и МВД обеспечили переход футболистам через пограничный переход "Лачин" в Армению в соответствии с с требованиями законодательства Азербайджана”, - отмечается в информации ведомства.





Как сообщалось ранее, граждане Армении Ален Саргсян, Вахе Ховсепян и Левон Григорян 28 августа текущего года были задержаны военнослужащими ГПС Азербайджана на ППП "Лачин" по факту совершения оскорбительных действий в отношении государственного флага Азербайджана.





Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (надругательство над государственным флагом или государственным гербом Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.





Уголовное дело было возбуждено осенью 2021 года. Как пример приверженности Азербайджана гуманистическим ценностям уголовное дело было закрыто, однако за распространение задержанными видео об оскорблении флага Азербайджана они были арестованы на 10 суток.

Х.Насирзаде