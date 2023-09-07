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Дальнее зарубежье 07.09.2023 19:14

Главнокомандующий ВС Судана прилетел в Доху на переговоры с эмиром Катара

Главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в четверг прибыл в Доху для переговоров с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом ибн Халифой Аль Тани, сообщает Arab news.

"Стороны обсудят двусторонние отношения, общие интересы и ситуацию в Судане", - говорилось в заявлении Переходного суверенного совета Судана, возглавляемого аль-Бурханом.

Это уже третья зарубежная поездка генерала с момента начала боев в середине апреля между военными и Силами быстрого реагирования (СБР). Ранее аль-Бурхан побывал в Египте и Южном Судане.

Накануне он также издал декрет о роспуске СБР.

Arab news напоминает, что после месяцев осады в штаб-квартире ВС Судана в Хартуме генерал в августе перебрался в Порт-Судан - второй по величине город страны после Хартума и единственный морской порт Судана. В городе находится единственный функционирующий аэропорт в стране. Также в Порт-Судан перебрались госслужащие и сотрудники ООН.

Тем временем США ввели санкции против главы СБР Мухаммада Хамдана Дагало за нарушения прав человека его бойцами. Он стал самым высокопоставленным лицом, который оказался в "черных списках" в связи с конфликтом в Судане.

В свою очередь Дагало назвал введение санкций "нечестным решением, принятым на основании информации лишь с одной стороны". В то же время он заявил, что СБР захватили столько армейских вооружений и припасов, что могут продержаться 20 лет.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и СБР продолжается с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Несмотря на пятый месяц боев, ни военным, ни СБР не удается взять под контроль столицу Хартум или какой-либо другой ключевой район страны.

По данным ООН, половина из 49 млн жителей Судана нуждается в помощи, и Организация запросила для их поддержки $2,6 млрд. Пока удалось собрать 26% от этой суммы.

В Международной организации по миграции сообщали, что число перемещенных лиц в Судане достигло 7,1 млн человек. Еще 380 тыс. человек, в основном женщины и дети, бежали в Чад. Сотни тысяч человек укрылись в ЦАР, Египте, Эфиопии, Южном Судане.

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Тэги: СУДАН, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, КАТАР, ПРИБЫТИЕ

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