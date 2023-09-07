Азербайджан и ЕБРР обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, передает “Интерфакс-Азербайджан”. “Мы обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений Азербайджана и ЕБРР, реализованных совместных проектах и ​​возможностях расширения сотрудничества”, - отметил Джаббаров на своей странице в facebook.

Х.Насирзаде



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