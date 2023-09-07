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Бизнес и законодательство 07.09.2023 19:41

Азербайджан и ЕБРР обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, передает “Интерфакс-Азербайджан”.

“Мы обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений Азербайджана и ЕБРР, реализованных совместных проектах и ​​возможностях расширения сотрудничества”, - отметил Джаббаров на своей странице в facebook.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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