Трюдо возложил ответственность на власти Китая за ухудшение отношений Оттавы и Пекина

Власти КНР несут ответственность за осложнение отношений между Канадой и Китаем, заявил в интервью Bloomberg канадский премьер Джастин Трюдо.
"Китай за последние годы принял решения, которые затруднили его взаимодействие не только с Канадой, но и с другими странами", - сказал он.
Премьер отметил, что Китай обладает одной из важнейших экономик мира, и его нельзя игнорировать.
По словам Трюдо, канадско-китайские отношения, после периода их ухудшения, в данный момент находятся в стабильном состоянии, но существует большой потенциал для их развития, в том числе в сфере борьбы с изменениями климата. Трюдо отметил, что потенциальному улучшению связей стран способствует урегулирование ситуации с задержанием канадских подданных в КНР.
В 2018 году канадские власти задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу - по запросу США по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана. В свою очередь в Китае затем задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора. Их обвинили в шпионаже и судили. Однако в итоге Мэн Ваньчжоу и канадских поданных освободили, и они вернулись домой.
Между тем, в четверг Трюдо объявил о старте официального расследования попыток иностранного вмешательства в выборы в Канаде, в том числе со стороны Китая.
Bloomberg отмечает, что Трюдо совершает турне по странам Азии с целью развития торговли Канады с регионом. Затем он направится на саммит G20 в Индию. Трюдо отмечал, что Канада в течение следующих 12 месяцев рассчитывает подписать торговое соглашение с Индонезией.
В ноябре прошлого года власти Канады приняли стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона, одними из задач которой является расширение торговли с Азией и сокращение зависимости от Китая. При этом КНР является вторым по величине - после США - торговым партнером Канады.
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