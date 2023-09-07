СДС после столкновений с арабскими племенами усиливает контроль над востоком Сирии

"Сирийские демократические силы" (СДС) во главе с курдами, недавно одержавшие верх в столкновениях с местным арабским ополчением, укрепляют контроль над восточными районами Сирии, сообщает The National News.
"Вооруженные формирования, где доминируют курды, занялись укреплением контроля над богатыми нефтью районами восточной Сирии после подавления при поддержке США мятежа арабских племен", - информирует издание.
"Источник в местной администрации, поддерживаемой США, заявил, что СДС начали поиск тех людей среди своих противников, кто, вероятно, несет ответственность за гибель десятков членов СДС за последние две недели", - отмечает The National News.
В конце августа СДС задержали главу Военного совета Дейр-эз-Зора - арабского ополчения, связанного с СДС, Ахмада аль-Хабила. Причины задержания не назывались. После этого между курдскими и арабскими ополченцами начались столкновения.
По данным The National News, из Вашингтона прибыли эмиссары для урегулирования кризиса, в котором погибли до 200 человек. В итоге накануне арабским бойцам во главе с их командиром дали возможность уйти из города Дибан в провинции Дейр-эз-Зор. После этого бои стали сходить на нет.
Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан призвал США прекратить поддерживать курдские силы в их действиях против арабского населения Сирии. Также в среду племенное ополчение совершило несколько атак из контролируемой турками зоны на востоке провинции Алеппо против позиций СДС возле города Манбидж.
СДС, поддерживаемые США, сыграли роль в разгроме группировки "Исламское государство" (террористическая организация) в Сирии в 2019 году. Они контролируют территории на северо-востоке Сирии, Дамаск их автономии не признает.
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