Пророссийский блогер задержан в Армении по делу о незаконном обороте оружия

Пророссийский блогер и активист Мика Бадалян задержан следственными органами Армении по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщил в соцсети пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

По его информации, в Сюниской области 6 и 7 сентября были задержаны семь человек, в том числе, Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян.

"Они задержаны на основе обоснованного подозрения в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности и переданного в Следственный комитет, в соответствии с ч.2 ст.335 УК Армении (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов)", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, сформирована следственная группа, проводятся следственные и административные действия.