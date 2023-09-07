Пророссийский блогер задержан в Армении по делу о незаконном обороте оружия

Пророссийский блогер и активист Мика Бадалян задержан следственными органами Армении по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщил в соцсети пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.
По его информации, в Сюниской области 6 и 7 сентября были задержаны семь человек, в том числе, Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян.
"Они задержаны на основе обоснованного подозрения в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности и переданного в Следственный комитет, в соответствии с ч.2 ст.335 УК Армении (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов)", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, сформирована следственная группа, проводятся следственные и административные действия.
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