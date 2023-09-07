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Дальнее зарубежье 07.09.2023 23:10

США направят Украине пакет военной помощи на $600 млн

США выделяют Украине пакет помощи в размере $600 млн, куда войдет оборудование для поддержания работоспособности украинской ПВО, а также артиллерийские снаряды, заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Сегодня Минобороны выделяет новый пакет помощи - через Инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя. В этот пакет помощи на $600 млн входит оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие вещи", - сказала она на брифинге.

Согласно пресс-релизу Пентагона, в пакет помощи также войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм, средства ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и аппаратура для противодействия РЭБ, подрывные средства для уничтожения препятствий и средства разминирования, а также обеспечение и экипировка для обучения украинских военных.

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Тэги: США, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


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