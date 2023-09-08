Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

Дальнее зарубежье 08.09.2023 10:11

КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку

Северная Корея спустила на воду недавно построенную атомную подводную лодку, способную нанести подводный ядерный удар, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Церемония спуска на воду подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР (...)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая тактическая атомная ударная подводная лодка будет "выполнять свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" Севера.

По информации ЦТАК, на церемонии присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он назвал "неотложной задачей времени" оснащение военно-морского флота ядерным оружием и призвал к скорейшей передаче флоту "подводных и надводных судов, оснащенных тактическим ядерным оружием".

По словам Ким Чен Ына, быстрое развитие военно-морских сил является "главным приоритетом" национальной обороны, учитывая геополитическую ситуацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, ПОДЛОДКА, СПУСК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az