На Гонконг обрушились сильнейшие за почти 140 лет ливни

Сильнейшие с 1884 года дожди в Гонконге привели к мощным наводнениям, сообщают азиатские СМИ.
Отмечается, что в ночь на пятницу за час в некоторых районах выпадало до 159 мм осадков, что стало самым большим показателем за последние 139 лет.
Из-за проливных дождей затоплены дороги, станции метро. Местные власти рекомендовали компаниям разрешить сотрудникам остаться дома, все школы в Гонконге в пятницу закрыты.
На фотографиях, размещенных пользователями в соцсетях, видно, что многие автомобили на подземных парковках практически полностью ушли под воду.
Несколькими днями ранее на Гонконг обрушился тайфун "Саола", которому была присвоена вторая категория опасности. Из-за стихии 86 человек пострадали, отменили сотни авиарейсов.
По прогнозам местных метеорологов, погодные условия будут оставаться чрезвычайно неблагоприятными как минимум до вечера пятницы.
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