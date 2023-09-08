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Дальнее зарубежье 08.09.2023 11:31

На Гонконг обрушились сильнейшие за почти 140 лет ливни

Сильнейшие с 1884 года дожди в Гонконге привели к мощным наводнениям, сообщают азиатские СМИ.

Отмечается, что в ночь на пятницу за час в некоторых районах выпадало до 159 мм осадков, что стало самым большим показателем за последние 139 лет.

Из-за проливных дождей затоплены дороги, станции метро. Местные власти рекомендовали компаниям разрешить сотрудникам остаться дома, все школы в Гонконге в пятницу закрыты.

На фотографиях, размещенных пользователями в соцсетях, видно, что многие автомобили на подземных парковках практически полностью ушли под воду.

Несколькими днями ранее на Гонконг обрушился тайфун "Саола", которому была присвоена вторая категория опасности. Из-за стихии 86 человек пострадали, отменили сотни авиарейсов.

По прогнозам местных метеорологов, погодные условия будут оставаться чрезвычайно неблагоприятными как минимум до вечера пятницы.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ЛИВНИ, НАВОДНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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