На Гонконг обрушились сильнейшие за почти 140 лет ливни

Сильнейшие с 1884 года дожди в Гонконге привели к мощным наводнениям, сообщают азиатские СМИ.

Отмечается, что в ночь на пятницу за час в некоторых районах выпадало до 159 мм осадков, что стало самым большим показателем за последние 139 лет.

Из-за проливных дождей затоплены дороги, станции метро. Местные власти рекомендовали компаниям разрешить сотрудникам остаться дома, все школы в Гонконге в пятницу закрыты.

На фотографиях, размещенных пользователями в соцсетях, видно, что многие автомобили на подземных парковках практически полностью ушли под воду.

Несколькими днями ранее на Гонконг обрушился тайфун "Саола", которому была присвоена вторая категория опасности. Из-за стихии 86 человек пострадали, отменили сотни авиарейсов.

По прогнозам местных метеорологов, погодные условия будут оставаться чрезвычайно неблагоприятными как минимум до вечера пятницы.