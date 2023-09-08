Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

Дальнее зарубежье 08.09.2023 15:30

В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов

Военные и спасатели проводят в пятницу эвакуацию жителей ряда районов центральной Греции, которые сильно пострадали из-за наводнения, сообщают европейские СМИ.

Для эвакуации используют, среди прочего, вертолеты. В пострадавших от стихии районах дороги затоплены, мосты выведены из строя, некоторые дома наполовину ушли под воду, жители в сельской местности забираются на крыши домов в ожидании помощи.

В частности, сложная ситуация сложилась в населенных пунктах к северу от одного из крупнейших городов Греции Ларисы. У жителей этих небольших городов нет электричества, питьевой воды.

Спасатели сообщили, что за последние несколько дней спасли более 1,8 тыс. человек и получили свыше 6 тыс. вызовов с просьбой о помощи.

Сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям, начались во вторник. В Греции жертвами стихии стали шесть человек, еще шесть считаются пропавшими без вести.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Число жертв наводнения в Греции выросло до 23 человек 16 человек погибли при наводнении в пригороде Афин, один - пропал без вести В Афинах проливные дожди вызвали наводнение, какого не было больше 50 лет - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az