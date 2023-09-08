Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

08.09.2023 15:18

"Nar" оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты набравшие самые высокие баллы

"Nar" наградил ценными подарками первых десяти абитуриентов, набравших наивысшие баллы во время вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году. В рамках проекта, организованного при поддержке информационного агентства Modern.az, каждому студенту были вручены "золотой" номер, баланс в размере 700 АЗН и современные смартфоны от "Nar".

Принявшие участие в церемонии награждении представители государства и СМИ поздравили лучших абитуриентов года и пожелали им успехов. Руководитель Департамента общественных связей "Nar" Азиз Ахундов пожелал молодым людям успехов в образовании и карьере, сказав: "С высокими результатами, достигнутыми благодаря большому упорству и усилиям, вы стали примером для будущих абитуриентов. Я верю, что своими знаниями вы будете также примером для своих сокурсников в вузе и добьетесь еще больших успехов".

Напомним, что "Nar" уже в течение семи лет организует церемонию награждения абитуриентов с наивысшими баллами, чтобы мотивировать их к обучению. Следует отметить, что стратегическое внимание к образованию, как часть корпоративной социальной ответственности, подчеркивает приверженность "Nar" созданию положительного и постоянного воздействия как на индивидуальное, так и на более широкое общество. Дополнительную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на странице nar.az/projects.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az