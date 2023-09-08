GM готова повысить зарплаты сотрудникам на 10%, профсоюз UAW не доволен предложением

Американский автопроизводитель General Motors предложил сотрудникам 10%-е повышение зарплат наряду с другими изменениями в контрактах, стремясь предотвратить потенциально дорогостоящую забастовку.

Однако глава профсоюза работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) Шон Фейн назвал предложение GM "оскорбительным". Профсоюз, объявивший в конце августа о намерении провести забастовку, требует подъема зарплат более чем на 40% в течение четырех лет.

GM предлагает дополнительные разовые выплаты сотрудникам, отмечая, что за счет этого повышение зарплат для большинства сотрудников составит порядка 16%. Кроме того, автопроизводитель готов включить в контракты дополнительный оплачиваемый выходной для сотрудников.

В GM отмечают, что предлагаемое им увеличение зарплат является крупнейшим с 1999 года.

"Наше предложение включает заслуженный подъем зарплат, который существенно превышает условия соглашения, заключенного в 2019 году, и вознаграждает вас за ваш тяжелый труд, - говорится в сообщении GM, которое цитирует MT Newswires. - Наши предложения были разработаны с учетом требований команды и предложений конкурентов".

В четверг Фейн распространил заявление, в котором призвал GM "не тратить понапрасну время профсоюза". Он отметил, что условия текущего контракта с членами профсоюза истекают 14 сентября, после чего может начаться забастовка.

По оценкам консалтинговой компании Anderson Economic Group, если забастовка все же начнется и продлится 10 дней, экономические убытки могут составить $5,6 млрд.