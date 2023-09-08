Новый налог на доходы банков в Казахстане вряд ли заставит их активнее кредитовать бизнес - Fitch

Введение в Казахстане налога на доходы банков от инвестиций в гособлигации вряд ли подстегнет банки к увеличению кредитования местной экономики, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Мы не ожидаем, что введение налога на доходы от государственных облигаций заставит банки отказаться от государственных облигаций в пользу значительно большего кредитования компаний в ближайшем будущем", - говорится в пресс-релизе агентства.

По оценкам Fitch, 20%-й налог (текущая ставка корпоративного подоходного налога в Казахстане) на доходы по государственному долгу снизил бы доходность 10 крупнейших казахстанских банков на капитал в 2022 году примерно до 31% с 33%.

Банки по-прежнему не стремятся активно финансировать корпоративный сектор, главным образом из-за высокого кредитного риска, обусловленного структурными недостатками местной операционной среды.

"К ним (к недостаткам - ИФ) относятся значительная (но снижающаяся) долларизация нерозничного кредитного портфеля, сильная концентрация на отдельных заемщиках и отраслях, некоторые недостатки финансовой прозрачности и периодические ценовые пузыри, возникающие из-за зависимости экономики Казахстана от экспорта сырьевых товаров", - говорится в пресс-релизе.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана 1 сентября, указал на проблему недостаточного корпоративного кредитования в стране, заявив, что "экономике нужны деньги".

После этого Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана заявило, что совместно с правительством будет разрабатывать поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение налога на доходы банков, которые они получают от размещения средств в государственных ценных бумагах. Возможно, налоговая ставка составит 20%, что соответствует текущей ставке корпоративного подоходного налога.