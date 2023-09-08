Covestro может начать переговоры с ADNOC, готовой предложить за нее 11,6 млрд евро

Наблюдательный совет Covestro AG проводит встречу в пятницу для обсуждения возможности вступления в официальные переговоры с Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), заинтересованной в приобретении германской химкомпании, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, советники двух компаний уже несколько недель обсуждают возможность подачи ADNOC предложения о покупке Covestro.

В середине августа ADNOC, госкомпания из ОАЭ, дала понять, что готова сделать официальное предложение о покупке Covestro за 11,6 млрд евро, или 60 евро за акцию. Ранее обсуждались предложения в 55 евро и 57 евро за акцию, что в Covestro посчитали слишком низкой ценой.

ADNOC также дала понять, что готова профинансировать инвестиции на сумму порядка $8 млрд в Covestro после закрытия сделки, отмечают источники агентства.

В том случае, если наблюдательный совет германской химкомпании посчитает возможным рассмотреть предложение ADNOC, ее менеджмент сможет начать более детальные переговоры.

Акции Covestro подскочили в цене на 8,4% на торгах в пятницу. С начала текущего года капитализация компании выросла на 42% и составляет 9,06 млрд евро.