Космолет компании Virgin Galactic совершил очередной коммерческий суборбитальный полет

Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в пятницу совершил свой третий коммерческий суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолёта-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте примерно 14,5 км, после чего он самостоятельно поднялся на высоту 85 км.

После суборбитального полета космолет совершил успешную посадку.

В рамках миссии Galactic 3 на борту космолета находились два пилота и инструктор астронавтов компании Virgin Galactic и трое неназваных коммерческих туристов, которые, забронировав места еще в 2005 году, заплатили за свой полет по 250 тыс. долларов.

На максимальной высоте пассажиры в течении нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет космолета продлился около часа.