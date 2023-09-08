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Дальнее зарубежье 08.09.2023 22:30

Космолет компании Virgin Galactic совершил очередной коммерческий суборбитальный полет

Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в пятницу совершил свой третий коммерческий суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолёта-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте примерно 14,5 км, после чего он самостоятельно поднялся на высоту 85 км.

После суборбитального полета космолет совершил успешную посадку.

В рамках миссии Galactic 3 на борту космолета находились два пилота и инструктор астронавтов компании Virgin Galactic и трое неназваных коммерческих туристов, которые, забронировав места еще в 2005 году, заплатили за свой полет по 250 тыс. долларов.

На максимальной высоте пассажиры в течении нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет космолета продлился около часа.

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Тэги: США, КОСМОЛЕТ, ПОЛЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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