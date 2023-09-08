Дипломаты Рафиев и Шарифов стали заместителями главы МИД Азербайджана

Ялчин Рафиев и Самир Шарифов назначены заместителями министра иностранных дел Азербайджана. «Дипломаты Ялчин Рафиев и Самир Шарифов назначены новыми заместителями министра иностранных дел Азербайджана», сообщил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде в соцсети X. Таким образом, число заместителей главы МИД достигло 6. Отдел новостей

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